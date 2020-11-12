У Гаазі призупинено розгляд справи про захоплення українських моряків

Арбітраж в Гаазі вирішив розглянути позицію Росії у справі про захоплення українських моряків біля берегів окупованого Криму

Міжнародний арбітраж в Гаазі призупинив розгляд позову проти Російської Федерації, який подала Україна через захоплення кораблів і військових моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Відповідне рішення опубліковано на сайті Постійної палати третейського суду. У повідомленні йдеться, що це пов'язано з процедурними моментами.

Повідомляється, що в серпні 2020 року Росія спробувала оскаржити юрисдикцію суду у цій справі, оскільки даний спір не пов'язаний з воєнними діями. У свою чергу, українська сторона у вересні вимагала об'єднати попередні заперечення РФ з розглядом справи по суті та не розглядати питання юрисдикції на попередньому етапі.

У підсумку арбітраж дійшов висновку, що заперечення Росії мають розглядатися саме на попередньому етапі, і призупинив розгляд справи по суті. Українська сторона протягом трьох місяців має подати відповідь на заперечення Москви, після чого судді приймуть рішення про подальші кроки.

Зазначимо, в МЗС України розраховують, що Міжнародний трибунал з морського права може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів в кінці 2022 - на початку 2023 року.

25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.

Українські моряки – екіпажі захоплених суден провели у полоні 10 місяців. У травні 2019-го Міжнародний трибунал з Морського права постановив, що Російська Федерація повинна негайно звільнити українських моряків і повернути захоплені катери та буксир.

У вересні 2019 року Росія передала Україні військовополонених моряків, а кораблі повернула через місяць, 18 листопада 2019 року, у розбитому та розкраденому стані. 20 листопада вони прибули в Очаків і стали на ремонт тільки після проведення слідчих дій та балістичної експертизи.