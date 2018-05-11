МЗС радить українцям бути обережними в Індонезії через активізацію вулкана

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Фото: AFP Вулкан Мерапі під час виверження в листопаді 2010 року

Громадянам України радять утримуватися від наближення до вулкана на відстань меншу, ніж п’ять кілометрів

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України бути обережними при відвідуванні міста Джог’якарта (провінція Східна Ява, Індонезія) у зв’язку з активізацією вулкана Мерапі.

Громадянам України радять утримуватися від наближення до вулкана на відстань меншу, ніж п’ять кілометрів, відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації, в тому числі щодо її впливу на розклад руху авіаційного транспорту, який може зазнавати змін.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, департамент консульської служби МЗС рекомендує звертатися до посольства України в Індонезії.

Рекомендації громадянам України у зв'язку з активізацією в Індонезії вулкану Мерапі https://t.co/Apj4jR9EUa pic.twitter.com/C65cFizUFk — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 11 травня 2018 р.

Напередодні влада Індонезії розпорядилася евакуювати людей, які живуть у радіусі п’яти кілометрів біля вулкана, а в Джог’якарті закрили аеропорт.

Вулкан Мерапі на густонаселеному острові Ява є одним з найактивніших в Індонезії, внаслідок серії вивержень у 2010 році загинули понад 350 людей.