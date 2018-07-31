МЗС Росії підтвердило прізвища загиблих російських журналістів у ЦАР
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Розсилка
Посольство Росії в ЦАР не було поінформоване про перебування на території країни російських журналістів
У трьох росіян, убитих в Центральноафриканської республіки, були журналістські посвідчення на імена режисера Олександра Расторгуєва, журналіста Орхана Джемаля і оператора Кирила Радченка.
Про це повідомила прес-служба російського МЗС.
«Посольство Росії в ЦАР, на жаль, не було поінформоване про перебування на території країни російських журналістів. Співробітники нашої дипмісії знаходяться зараз в тісному контакті з місцевими правоохоронними органами і урядовими структурами на предмет з'ясування всіх обставин загибелі російських громадян і проведення заходів по відправці тіл на батьківщину», — зазначили у відомстві.
31 липня ЗМІ повідомили про загибель трьох російських журналістів у Центральноафриканській Республіці. Ідеться про Орхана Джемаля, Кирила Радченка і Олександра Расторгуєва.
У ЦАР журналісти знімали матеріал про російських найманців ПВК «Вагнер».