Названо імена вбитих росіян у Центральній Африці, які знімали кіно про найманців з РФ



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Росіяни знімали документальний фільм про роботу російських найманців ЧВК «Вагнер»

В Центральноафриканській Республіці були вбиті журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко та режисер Олександр Расторгуєв. Про це повідомили «Дождю» два джерела в Центрі управління розслідувань РФ.

Вони знімали там документальний фільм про роботу російських найманців ЧВК «Вагнер» - це був об'єднаний проект ЦУР та Расторгуєва.

Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв, Кирило Радченко

За словами одного із співрозмовників, вбивство кінематографічної групи підтвердили в ООН в ЦАР, а також місцеві державні службовці.

Росіяни були зупинені на блокпості, стверджує джерело. Вони їхали із столиці республіки Банги в населений пункт Бомбари.Що саме з ними сталося наразі не повідомляється.