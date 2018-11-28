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    МЗС Угорщини лояльно до Росії прокоментувало агресію на Азові

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    МЗС Угорщини лояльно до Росії прокоментувало агресію на Азові

    «Це завжди погана новина - оголошення воєнного стану в сусідній країні та в будь-якій країні», - заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто

    Угорщина занепокоєна тим, що відносини між Росією та Україною розвиваються не в напрямку врегулювання. Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє прес-служба уряду країни.

    «Для нас є поганими новини про те, що відносини між Росією та Україною розвиваються не в напрямку врегулювання і заспокоєння. Угорщина повністю виступає за територіальну цілісність та суверенітет України, що завжди було частиною зовнішньої політики Угорщини і залишатиметься в майбутньому», - зазначив він.

    «Це завжди погана новина - оголошення воєнного стану в сусідній країні та в будь-якій країні, угорський інтерес полягає в тому, щоб країни, що розташовані на її околицях, були стабільними, сильними», - сказав Сійярто.

    Міністр закликав активізувати «нормандський» формат переговорів.

    «Лише один сценарій дає шанс вийти з цієї серйозної ситуації, а саме відновлення та посилення роботи мінської четвірки. Цей механізм є єдиним, який дає шанс врегулювати ситуацію між Росією та Україною на узгодженій основі, і Угорщина надає всю можливу підтримку», - заявив він.

    Зазначимо, Будапешт не закликає звільнити українських моряків та не згадує про агресивні дії російської сторони 25 листопада у Азово-Керченській акваторії.

    Нагадаємо, більше ніж за добу після початку російської агресії проти України в Азово-Керченській акваторії офіційний Будапешт зробив заяву, в якій, однак, не було засудження агресора.

    Джерело: Європейська правда

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