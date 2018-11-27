Будапешт занепокоївся воєнним станом в Україні, проігнорувавши російську агресію на Азові



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Сійярто заявив, що Угорщина зацікавлена зберігати мир в усіх оточуючих державах, «особливо там, де живе багато етнічних угорців»

Більше ніж за добу після початку російської агресії проти України в Азово-Керченській акваторії офіційний Будапешт зробив заяву, в якій, однак, немає засудження агресора.

Заяву міністра закордонних справ Петера Сійярто поширила прес-служба уряду Угорщини, процитувавши повідомлення державної агенції MTI з цього приводу.

Коментар Сійярто з приводу наслідків російської агресії не містить ані згадки про Росію, ані засудження агресора. Натомість глава МЗС Угорщини акцентує увагу на імовірному впливі цих подій на угорську меншину Закарпаття.

«Це, звичайно ж, погана новина, що у наших сусідів запроваджується воєнний стан», - підкреслив міністр, додавши, що Угорщина зацікавлена зберігати мир в усіх оточуючих державах, «особливо там, де живе багато етнічних угорців». «На Закарпатті є угорська громада, яка складає 150 тисяч людей, їхня безпека важлива для нас», - наголосив він.

Сійярто також висловив сподівання, що «ця безперечно важка ситуація має бути вирішена якнайшвидше і має рухатися у бік послаблення напруги».

Крім того, глава МЗС Угорщини повідомив, що доки ситуація буде «нестабільною», він лишається на постійному зв’язку з лідером угорської партії в Україні КМКС.

Варто зауважити, що від початку агресії у Азово-Керченській акваторії Будапешт утримувався від заяв, які би засуджували дії російського агресора - угорський уряд не робив заяв навіть попри прохання з українського боку.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко звернувся до українців у зв’язку із засіданням ВР щодо затвердження Указу про введення в Україні воєнного стану. Глава держави, зокрема, запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів.

Як відомо, Верховна Рада України 26 листопада зібралася на позачергове засідання у зв’язку із агресією Росії на Азовському морі.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

Також 26 листопада Рада Безпеки ООН зібралася на надзвичайне засідання через агресію Росії проти України у Керченській протоці.

Джерело: Європейська правда