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    МЗС України анонсувало майбутній безвіз ще з чотирма країнами

    • Сьогодні, 14:56
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    На сьогодні українці можуть здійснювати безвізові поїздки до 85 держав світу

    Україна найближчим часом може укласти угоди про скасування віз з чотирма країнами Латинської Америки.

    Про це заявив начальник відділу консульсько-правових питань, заступник начальника Управління консульського обслуговування Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Міняйло під час круглого столу «Європейський вибір України після Революції Гідності: можливості та проблеми» у Києві.

    «З чотирма країнами цього регіону були детально обговорені можливості вже найближчим часом складання договорів про скасування візового режиму. Це Уругвай, Перу, Колумбія. Предметні дискусії були щодо Мексики», - повідомив Міняйло.

    За його словами, на сьогодні громадяни України можуть подорожувати без віз до 85 держав світу.

    «Ми працюємо над тим щоб географія безвізових поїздок українців розширилася», - зазначив представник МЗС.

    Нагадаємо, в Україні з 31 грудня 2017 року вступив в силу безвізовий режим для туристичних поїздок в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    МЗС безвізовий режим туризм Україна
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