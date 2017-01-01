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    В Україні вступив в силу безвіз з Об'єднаними Арабськими Еміратами

    Відсьогодні для туристичних поїздок в Емірати українцям не потрібні візи
    В Україні з 31 грудня вступив в силу безвізовий режим для туристичних поїздок в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Тож, відсьогодні громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом. Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим 2 грудня за результатами
    • Сьогодні, 05:58
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    Об'єднані Арабські Емірати
    Об'єднані Арабські Емірати

    Відсьогодні для туристичних поїздок в Емірати українцям не потрібні візи

    В Україні з 31 грудня вступив в силу безвізовий режим для туристичних поїздок в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

    Тож, відсьогодні громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом.

    Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим 2 грудня за результатами переговорів президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів, правителя Емірату Дубай шейха Мухаммеда бін Рашида Аль Мактума.

    Наприкінці листопада Об'єднані Арабські Емірати завершили внутрішньодержавні процедури щодо запровадження безвізового режиму з Україною.

    Минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців.

    До слова, 20 грудня уряд схвалив проект угоди про безвізовий режим з Антигуа і Барбудою.

    безвізовий режим
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