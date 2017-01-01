В Україні вступив в силу безвіз з Об'єднаними Арабськими Еміратами

Відсьогодні для туристичних поїздок в Емірати українцям не потрібні візи

В Україні з 31 грудня вступив в силу безвізовий режим для туристичних поїздок в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Тож, відсьогодні громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом. Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим 2 грудня за результатами