В Україні вступив в силу безвіз з Об'єднаними Арабськими Еміратами
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Відсьогодні для туристичних поїздок в Емірати українцям не потрібні візи
В Україні з 31 грудня вступив в силу безвізовий режим для туристичних поїздок в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).
Тож, відсьогодні громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом.
Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим 2 грудня за результатами переговорів президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів, правителя Емірату Дубай шейха Мухаммеда бін Рашида Аль Мактума.
Наприкінці листопада Об'єднані Арабські Емірати завершили внутрішньодержавні процедури щодо запровадження безвізового режиму з Україною.
Минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців.
До слова, 20 грудня уряд схвалив проект угоди про безвізовий режим з Антигуа і Барбудою.