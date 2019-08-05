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    МЗС України перевірить діяльність канадського кінобренду в окупованій Ялті

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    <span>Кінотеатр &laquo;Сатурн IMAX&raquo; в окупованій Ялті</span> - МЗС України перевірить діяльність канадського кінобренду в окупованій Ялті
    Кінотеатр «Сатурн IMAX» в окупованій Ялті

    В окупованій Ялті продовжує свою діяльність кінотеатр, де показують іноземні фільми в форматі ІMAX

    Виконувач обов'язків директора департаменту Америки в Міністерстві закордонних справ України Олександр Шевченко повідомив, що відомство доручило посольству України в Канаді опрацювати питання щодо діяльності канадського бренду кіноіндустрії IMAX в окупованому Криму.

    «Зараз очікується інформація про результати проведеної роботи. За результатами ми обов'язково повідомимо вас додатково», – повідомив Шевченко.

    Про це пишуть Крим.Реалії.

    Раніше стало відомо, що в окупованій Ялті продовжує свою діяльність кінотеатр, де показують іноземні фільми в форматі ІMAX. Кінострічки демонструють російською мовою.

    Нагадаємо, вкінці липня Помпео в ході розмови в неурядовій організації «Економічний клуб Вашингтона» заявив, що Крим повинен знову стати українською територією.

    Держсекретар також висловив надію, що президент України Володимир Зеленський представить більш креативні ідеї з приводу вирішення конфлікту на Донбасі.

     

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