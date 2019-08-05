МЗС України перевірить діяльність канадського кінобренду в окупованій Ялті
В окупованій Ялті продовжує свою діяльність кінотеатр, де показують іноземні фільми в форматі ІMAX
Виконувач обов'язків директора департаменту Америки в Міністерстві закордонних справ України Олександр Шевченко повідомив, що відомство доручило посольству України в Канаді опрацювати питання щодо діяльності канадського бренду кіноіндустрії IMAX в окупованому Криму.
«Зараз очікується інформація про результати проведеної роботи. За результатами ми обов'язково повідомимо вас додатково», – повідомив Шевченко.
Про це пишуть Крим.Реалії.
Раніше стало відомо, що в окупованій Ялті продовжує свою діяльність кінотеатр, де показують іноземні фільми в форматі ІMAX. Кінострічки демонструють російською мовою.
Нагадаємо, вкінці липня Помпео в ході розмови в неурядовій організації «Економічний клуб Вашингтона» заявив, що Крим повинен знову стати українською територією.
Держсекретар також висловив надію, що президент України Володимир Зеленський представить більш креативні ідеї з приводу вирішення конфлікту на Донбасі.