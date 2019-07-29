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    Помпео заявив, що Крим повинен повернутися Україні

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    Майк Помпео - Помпео заявив, що Крим повинен повернутися Україні
    Майк Помпео
    Фото: Reuters

    Держсекретар заявив, що в даний час США взаємодіють з новим урядом України

    Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що Крим повинен повернутися Україні.

    Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

    За його словами, позиція США в тому, що Крим повинен повернутися до України.

    Також держсекретар заявив, що в даний час Сполучені Штати взаємодіють з новим урядом України.

    «Вони тільки що закінчили свої парламентські вибори минулого тижня. Новий президент - я сподіваюся, знайде більш творчий набір ідей про те, як вирішити проблему. Конфлікт в Україні дійсно справжній. Вони все ще борються не кожен день, але багато. Це дуже реально», - заявив Помпео.

    Нагадаємо, раніше Майк Помпео заявляв, що анексія Криму з боку Російської Федерації і Голанських висот з боку Ізраїлю мають принципові відмінності. Помпео підкреслив, що Голанські висоти були зайняті Ізраїлем в 1967 році після того, як він зазнав нападу з боку Сирії.

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