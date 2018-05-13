  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    МЗС відкриває провадження через антисемітські висловлювання консула України

    • Сьогодні, 22:45
    • Розсилка

    Клімкін відреагував на звинувачення в антисемітизмі його дипломата

    Держсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.

    Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС...В усіх деталях ґрунтовно розберемося», — написав він у Twitter.

    Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про розміщення українським консулом у Гамбурзі (Німеччина) у соціальних мережах антисемітських гасел. 

    Нагадаємо, 57 впливових американських конгресменів звернулися до Державного департаменту США з листом щодо зростання антисемітизму в Європі, зокрема, в Україні.

    МЗС Павло Клімкін США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ