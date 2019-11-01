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    МЗС викликало посла Франції через слова Макрона про «нелегальні українські банди»

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    Етьєн де Понсен&nbsp;з вересня 2019 року очолює посольство Франції в Україні&nbsp; - МЗС викликало посла Франції через слова Макрона про «нелегальні українські банди»
    Етьєн де Понсен з вересня 2019 року очолює посольство Франції в Україні 

    Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає

    До МЗС був запрошений посол Франції в Україні для надання роз’яснень щодо слів президента Франції Еммануеля Макрона про українців.

    Про це йдеться в коментарі речниці МЗС Катерини Зеленко стосовно певних висловлювань президента Франції.

    «У зв’язку з появою повідомлень в ЗМІ про слова, які приписуються президенту Франції Еммануелю Макрону, до МЗС був запрошений посол Франції в Україні для надання роз’яснень. Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту», — йдеться в коментарі речниці.

    У МЗС наголосили, що сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співробітництво в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.

    Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив у інтерв’ю журналу Valeurs Actuelles, що він виступає противником «нелегальних українських банд мігрантів». «Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд», - сказав президент Франції. Номер видання з інтерв'ю Макрона був опублікований у четвер, 31 жовтня.

     

    МЗС банда Франція посол українці скандал Еммануель Макрон президент
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