  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Макрон в інтерв’ю правому виданню згадав про «нелегальні українські банди»

    • Розсилка
    <p>Президент Франції Еммануель Макрон дав скандальне інтерв'ю правому журналу</p> - Макрон в інтерв’ю правому виданню згадав про «нелегальні українські банди»

    Президент Франції Еммануель Макрон дав скандальне інтерв'ю правому журналу

    Макрон заявив, що хоче усіма силами хоче боротися проти нелегальної імміграції у Франції, згадавши при цьому й українців

    Президент Франції Еммануель Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, чим викликав критику на свою адресу. В інтерв'ю він, зокрема, сказав, що усіма силами хоче боротися проти паралельних суспільств та нелегальної імміграції у Франції, згадавши при цьому й українців.

    Про це повідомляє DW.

    «Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд», - сказав президент Франції. Номер видання з інтерв'ю Макрона був опублікований у четвер, 31 жовтня.

    Критики вже заявили, що подібними заявами Макрон підіграє французьким прихильникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулістки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році. Нещодавно Ле Пен вже оголосила про намір брати участь у цих перегонах.

    Водночас у французькому уряді виступили на захист Макрона і наголосили на важливості звернення президента «до всіх французів через усі засоби масової інформації». 

    До слова, президенти Франції та Російської Федерації 21 жовтня в ході телефонної розмови обговорили можливість проведення наступного саміту нормандському форматі.

    банда кримінал Франція мігранти Україна Марін Ле Пен Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ