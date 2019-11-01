Макрон в інтерв’ю правому виданню згадав про «нелегальні українські банди»



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Президент Франції Еммануель Макрон дав скандальне інтерв'ю правому журналу

Макрон заявив, що хоче усіма силами хоче боротися проти нелегальної імміграції у Франції, згадавши при цьому й українців

Президент Франції Еммануель Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, чим викликав критику на свою адресу. В інтерв'ю він, зокрема, сказав, що усіма силами хоче боротися проти паралельних суспільств та нелегальної імміграції у Франції, згадавши при цьому й українців.

Про це повідомляє DW.

«Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд», - сказав президент Франції. Номер видання з інтерв'ю Макрона був опублікований у четвер, 31 жовтня.

Критики вже заявили, що подібними заявами Макрон підіграє французьким прихильникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулістки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році. Нещодавно Ле Пен вже оголосила про намір брати участь у цих перегонах.

Водночас у французькому уряді виступили на захист Макрона і наголосили на важливості звернення президента «до всіх французів через усі засоби масової інформації».

До слова, президенти Франції та Російської Федерації 21 жовтня в ході телефонної розмови обговорили можливість проведення наступного саміту нормандському форматі.