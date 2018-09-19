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    МЗС викликало посла Палестини через заяви про «російський Крим»

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    Прапори Палестини - МЗС викликало посла Палестини через заяви про «російський Крим»
    Прапори Палестини

    У МЗС зазначили, що посол Палестини в Росії заявив, що не робив жодних заяв щодо Криму

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Палестини в Україні через заяви у ЗМІ про те, що керівництво Палестини підтримує Росію у питанні анексії Криму.

    Посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль у інтерв’ю російському виданню «Известия» допустив офіційне визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії.

    «Ми прекрасно розуміємо, що сталося в Криму, і ми підтверджуємо нашу позицію підтримати дії Росії з цього питання", - сказав дипломат.

    У відповідь МЗС України затребувало у палестинського посла Мохаммеда Аль-Ассада роз’яснень.

    «Посол Палестини в Україні Мохаммед Аль-Ассад підтвердив позицію палестинської сторони щодо територіальної цілісності України, включно з АР Крим», - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

    Окрім того, у МЗС зазначили, що посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль заявив, що не робив жодних заяв щодо Криму.

    Раніше повідомлялося, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала в окупованому Криму 62 випадки порушень прав людини.

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