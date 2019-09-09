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    МЗС: Зеленський поїде до США 23 вересня

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    Володимир Зеленський незабаром відвідає США&nbsp; - МЗС: Зеленський поїде до США 23 вересня
    Володимир Зеленський незабаром відвідає США 

    Дату зустрічі Зеленського з Трампом буде повідомлено пізніше

    Міністр іноземних справ України Вадим Пристайко підтвердив плани президента Володимира Зеленського відвідати Сполучені Штати Америки 23 вересня. Зеленський візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН.

    «Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо до США», ─ сказав він під час спільної пресконференції з міністром іноземних справ Молдови Ніку Попеску у Києві 9 вересня.

    Пристайко додав, що найближчим часом стане відома дата поїздки Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом.

    Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся в Польщі з віцепрезидентом США Майком Пенсом. Останній запевнив президента України у незмінній підтримці США.

    Також вони обговорили майбутню зустріч Зеленського з Трампом та допомогу Україні.

     

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