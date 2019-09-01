Зеленський зустрівся з віцепрезидентом Пенсом: США і надалі підтримуватимуть Україну



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США будуть і надалі підтримувати народ України, зокрема, з питань безпеки та окупованого Криму

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що США продовжать підтримувати Україну в сфері безпеки і територіальної цілісності. Про це він заявив у Варшаві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

За словами Пенса, США будуть і надалі підтримувати народ України, зокрема, з питань безпеки та територіальної цілісності, включаючи окупований Крим.

«Між США і Україною надзвичайно сильні відносини і ми завжди підтримуємо і стоїмо пліч-о-пліч з народом України. Це почалося ще з 2014 року, з того часу ми підтримуємо територіальну цілісність України і народу України. Ми і надалі будемо продовжувати підтримувати народ України, зокрема, з питань безпеки та територіальної цілісності, включаючи і Крим», - сказав Пенс.

Віцепрезидент США перелічив питання, які хотів би обговорити з Зеленським: «З нетерпінням чекаю можливості обговорити питання, які стосуються імплементації Мінських домовленостей. Мені також хочеться більше почути про прогрес у впровадженні реформ у вашій країні. Також чекаю можливості обговорити питання енергетики та корисних копалин, енергонезалежності України».

У свою чергу Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу.

«Я хочу подякувати президенту Трампа, передати йому подяку, що він привітав мене з перемогою», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився переглянути обсяг військової допомоги Україні.

Джерело: РБК-Україна