Радник Трампа з нацбезпеки зробив заяву після зустрічі Зеленського з Пенсом



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Зустріч Зеленського і Пенса у Польщі Фото: пресслужба президента України

«США стояли й продовжуватимуть стояти разом з народом України у питаннях безпеки та територіальної цілісності», – зазначив Болтон

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон висловив підтримку Україні у питанні територіальної цілісності держави.

Про це він написав 2 вересня у Twitter.

«Під час зустрічі віце-президента США Майка Пенса з президентом Зеленським послання віце-президента не могло бути більш зрозумілим: США стояли й продовжуватимуть стояти разом з народом України у питаннях безпеки та територіальної цілісності», – зазначив Болтон.

Як відомо, напередодні президент Володимир Зеленський відвідав із дводенним візитом Польщу. Глава держави у Варшаві зустрівся із віце-президентом США Майклом Пенсом.

Пенс високо оцінив зустріч із Зеленським і нинішні відносини між Україною і США.

Також Зеленський мав зустрічі з найвищими посадовими особами Польщі, включаючи президента Анджея Дуду, голову Ради міністрів РП Матеуша Моравецького, маршалка Сенату Станіслава Карчевського.

1 вересня Зеленський узяв участь у меморіальних заходах, присвячених 80-м роковинам початку Другої світової війни. Він також провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентами Грузії, Литви, Болгарії та Чорногорії, віцепрезидентом США та прем’єр-міністром Бельгії.

Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».