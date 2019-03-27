На адмінкордоні з Кримом McDonald's не буде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В прес-службі McDonald's в Україні повідомили, що компанія не веде переговорів про розміщення ресторанів поблизу контрольно-пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак»

Компанія McDonald's не планує відкривати свої заклади на адміністративному кордоні між Кримом і материковою частиною України.

Про це повідомили в прес-службі McDonald's в Україні.

«Компанія МакДональдз в Україні не веде переговорів із керівництвом компанії «Укрінтеравтосервіс» та іншими компаніями з цього питання. МакДональдз не планує відкриття закладів у зазначених місцях», - заявили в компанії.

Раніше заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк заявив, що керівництво підприємства «Укрінтеравтосервіс», яке визначене виконавцем будівельних робіт на КПВВ, веде переговори з компанією McDonald's про розміщення ресторанів поблизу контрольно-пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак».

Як відомо, український уряд 4 липня 2018 року ухвалив постанову №584, згідно з яким з резервного фонду держбюджету виділено 105 мільйонів 983 тисяч 571 гривню на облаштування КПВВ «Каланчак» і «Чонгар» на адмінкордоні з Кримом.

Нагадаємо, кримські ресторани McDonald's були закриті 3 квітня 2014 року «з виробничих причин». Співробітникам запропонували перейти на роботу в інші міста України.

У квітні 2017 року у прес-службі українського McDonald's підтвердили продаж приміщень у Криму, які до анексії півострова Росією належали компанії.

Нагадаємо, генеральний директор «МакДональдз Юкрейн Лтд», що управляє мережею ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні, Гжегож Хмелярский йде у відставку і залишає Україну.

Джерело: Крим.Реалії