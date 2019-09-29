  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На адмінмежі з анексованим Кримом запустять пасажирські перевезення

    • Розсилка
    Владислав Криклій, міністр інфраструктури України - На адмінмежі з анексованим Кримом запустять пасажирські перевезення
    Владислав Криклій, міністр інфраструктури України
    Фото: Радіо Свобода

    На адмінмежі з анексованим Росією Кримом у Херсонській області почали будувати нові контрольно-пропускні пункти

    На адмінмежі з анексованим Росією Кримом після облаштування пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак» запустять легальні пасажирські перевезення.

    Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

    «КПВВ, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала «Укрзалізниця». Вони зараз займаються цим проектом. Я думаю, що вчасно, як було поставлене президентом завдання, це все побудується — КПВВ «Чонгар» і «Каланчак». Сервісна частина там також буде побудована. І будуть там відповідні станції. Ну, а вже конкурси на перевізників буде проводити місцева влада також за нашої участі», — заявив міністр.

    Нагадаємо, на адмінмежі з анексованим Росією Кримом у Херсонській області почали будувати нові контрольно-пропускні пункти.

    міністр КПВВ перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ