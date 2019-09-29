На адмінмежі з анексованим Кримом запустять пасажирські перевезення



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Владислав Криклій, міністр інфраструктури України Фото: Радіо Свобода

На адмінмежі з анексованим Росією Кримом у Херсонській області почали будувати нові контрольно-пропускні пункти

На адмінмежі з анексованим Росією Кримом після облаштування пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак» запустять легальні пасажирські перевезення.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«КПВВ, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала «Укрзалізниця». Вони зараз займаються цим проектом. Я думаю, що вчасно, як було поставлене президентом завдання, це все побудується — КПВВ «Чонгар» і «Каланчак». Сервісна частина там також буде побудована. І будуть там відповідні станції. Ну, а вже конкурси на перевізників буде проводити місцева влада також за нашої участі», — заявив міністр.

Нагадаємо, на адмінмежі з анексованим Росією Кримом у Херсонській області почали будувати нові контрольно-пропускні пункти.