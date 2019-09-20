На адмінмежі з Кримом почали будувати нові пункти пропуску



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Будівництво нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» на Херсонщині Фото: Facebook Юрія Гусєва

Будівництво режимних зон нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» планують завершити до 15 листопада

На Херсонщині на адмінмежі з Автономною Республікою Крим розпочали будівництво нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак».

Про це 20 вересня у Facebook повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

«Розпочато будівництво нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак». Учора уряд на своєму засіданні підтримав пропозицію міністра інфраструктури і схвалив важливе рішення про передачу функцій замовника з будівництва КПВВ від УДП «Укрінтеравтосервіс» до Укрзалізниці. Вже сьогодні почались роботи на об’єктах», - розповів Гусєв.

За його словами, будівництво режимних зон нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» планують завершити до 15 листопада.

«Наступного тижня під час робочого візиту міністра інфраструктури в Херсонську область, серед інших важливих питань пріоритетного розвитку транспортної інфраструктури регіону, заплановано відвідати КПВВ та провести нараду щодо фактичних термінів завершення будівництва», - додав Гусєв.

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