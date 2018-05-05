На акціях протесту у Росії вже затримали понад 250 осіб

Більше 150 чоловік були затримані у Красноярську

На акціях протесту «Він нам не цар», приурочених до інавгурації Володимира Путіна, затримали вже понад 250 осіб. Серед затриманих є і прості перехожі, які не брали участі у протестах, повідомляє «Сибір.Реалії». За даними видання, більше 150 чоловік були затримані у Красноярську. У Якутську після несанкціонованої акції та



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Більше 150 чоловік були затримані у Красноярську

На акціях протесту «Він нам не цар», приурочених до інавгурації Володимира Путіна, затримали вже понад 250 осіб.

Серед затриманих є і прості перехожі, які не брали участі у протестах, повідомляє «Сибір.Реалії».

За даними видання, більше 150 чоловік були затримані у Красноярську. У Якутську після несанкціонованої акції та мітингу поліція затримала 75 осіб, це майже всі учасники протесту, серед них кілька журналістів.

У Новокузнецьку після мітингу у відділенні поліції опинилися понад 20 осіб.

Серед затриманих в Красноярську опинилася координатор штабу Навального Яна Герасимова. На даний момент суд визнав її винною в порушенні порядку організації мітингу і заарештував на три доби.

На засіданні Герасимова заявила, що не є організатором акції. Незважаючи на це, суд виніс рішення про арешт. Також повідомляється, що 15 осіб, затриманих в Барнаулі, вже відпустили.

Нагадаємо, сьогодні в російських містах почалися протестні акції «Він нам не цар», організовані прихильниками російського опозиційного політика Олексія Навального. Самого Навального теж затримали.