На акції протесту опозиції у Москві затримали Навального

У Росії тривають затримання протестувальників

У Москві на акції протесту «Він нам не цар» затримали політика Олексія Навального. Інформує російський телеканал «Дощ». Також наголошується, що мінімум п'ятьох людей, крім Навального затримали на Пушкінській площі в Москві. На даний момент тривають затримання. Як повідомлялось, сьогодні по всій території Росії



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У Росії тривають затримання протестувальників

У Москві на акції протесту «Він нам не цар» затримали політика Олексія Навального. Інформує російський телеканал «Дощ».

Також наголошується, що мінімум п'ятьох людей, крім Навального затримали на Пушкінській площі в Москві.

На даний момент тривають затримання.

Як повідомлялось, сьогодні по всій території Росії проходять масові акції протесту приурочені до офіційної церемонії інавгурації Володимира Путіна. Акція носить назву «Він нам не цар» і організована прихильниками Олексія Навального.

Мітинги заплановані сьогодні в 90 містах по всій країні. У Москві, Санкт-Петербурзі і багатьох інших містах заходи не санкціоновані. Серед цілей акції організатори називають боротьбу з корупцією, бідністю і нерівністю, а також протест проти блокування Telegram.