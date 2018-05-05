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    На акції протесту опозиції у Москві затримали Навального

    У Росії тривають затримання протестувальників
    У Москві на акції протесту «Він нам не цар»  затримали політика Олексія Навального. Інформує російський телеканал «Дощ». Також наголошується, що мінімум п'ятьох людей, крім Навального затримали на Пушкінській площі в Москві. На даний момент тривають затримання. Як повідомлялось, сьогодні по всій території Росії
    • Сьогодні, 15:03
    • Розсилка

    У Росії тривають затримання протестувальників

    У Москві на акції протесту «Він нам не цар»  затримали політика Олексія Навального. Інформує російський телеканал «Дощ».

    Також наголошується, що мінімум п'ятьох людей, крім Навального затримали на Пушкінській площі в Москві.

    На даний момент тривають затримання.

    Як повідомлялось, сьогодні по всій території Росії проходять масові акції протесту приурочені до офіційної церемонії інавгурації Володимира Путіна. Акція носить назву «Він нам не цар» і організована прихильниками Олексія Навального.

    Мітинги заплановані сьогодні в 90 містах по всій країні. У Москві, Санкт-Петербурзі і багатьох інших містах заходи не санкціоновані. Серед цілей акції організатори називають боротьбу з корупцією, бідністю і нерівністю, а також протест проти блокування Telegram.

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