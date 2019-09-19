На антикорупційному комітеті «засвітили», що закони пишуться в Офісі президента



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«Це в ОПУ не підчистили» - йдеться у правках до законопроєкту

Присутнім роздали роздруковані папірці із правками до законопроєкту, де забули «підчистити» вельми цікаві коментарі

Сьогодні, 19 вересня, на засіданні комітету антикорупційної політики, де розглядали правки щодо призначення голови НАЗК, стався цікавий конфуз. Присутнім роздали роздруковані папірці із правками до законопроєкту, де забули «підчистити» коментарі, з яких чітко видно, що Офіс президента бере безпосередню участь у написанні законів.

Відповідні фото на своїх сторінках у Фейсбуці оприлюднив нардеп Володимир Ар’єв та головна редакторка видання Insider Тетяна Ніколаєнко.

«Коли законопроекти роблять в турборежимі, вилітає турбофейл: з коментарів у розданому до другого читання законопроекту 1029, виявляється що в ОПУ не так готують нові законопроекти, як «підчищають» існуючі. В даному разі це стосується спецперевірки для членів НАЗК, яку в ОПУ хочуть скасувати (правильно, хай фсбшників безперешкодно призначають!). Але сама форма аргументації чітко доводить зовнішнє управління парламентом. Вже і не ховаються», - написав Ар’єхв.

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«Правки роздавали з пилу, жару. І от голова комітету Анастасія Красносільська зробила фатальну помилку. Написала, що правку не підчистили в ОП, тому це зробила вона», - зазначила на своїй сторінці Ніколаєнко.