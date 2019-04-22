На Банковій у Києві сотні людей дякують Порошенку (відео)



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«Дякую українському народові!» - в свою чергу заявив президент, який вийшов до присутніх разом із дружиною Мариною

У Києві біля Адміністрації президента на вул.Банковій ввечері 22 квітня зібралися мінімум тисяча людей, які прийшли подякувати президенту Петру Порошенку.

Люди скандують «Дякуємо!».

«Дякую українському народові!» - в свою чергу заявив президент, який вийшов до учасників акції разом із дружиною Мариною.

Присутні виконали під Адміністрацією президента гімн України.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.