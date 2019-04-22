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    На Банковій у Києві сотні людей дякують Порошенку (відео)

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    На Банковій у Києві сотні людей дякують Порошенку (відео)

    «Дякую українському народові!» - в свою чергу заявив президент, який вийшов до присутніх разом із дружиною Мариною

    У Києві біля Адміністрації президента на вул.Банковій ввечері 22 квітня зібралися мінімум тисяча людей, які прийшли подякувати президенту  Петру Порошенку.

    Люди скандують «Дякуємо!».

    «Дякую українському народові!» - в свою чергу заявив президент, який вийшов до учасників акції разом із дружиною Мариною.

    Присутні виконали під Адміністрацією президента гімн України.

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.

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