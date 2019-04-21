Порошенко визнав поразку і привітав Зеленського трансляція



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За даними Національного екзит-полу на виборах президента України переміг Володимир Зеленський, який набрав 73,2%, а за Петра Порошенка проголосували 25,3% виборців

Президент України Петро Порошенко визнав поразку на виборах - 2019. Про це він заявив на прес-конференції після публікації результатів екзит-полів, йдеться на його сторінці у Faсebook.

Як повідомлялося, за даними Національного екзит-полу, що проводили Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології і Центр Разумкова, на виборах президента України переміг Володимир Зеленський, який набрав 73,2%, а Петро Порошенко – 25,3%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко переміг за результатами підрахунку голосів в Австралії. У другому турі там проголосували 99 українців, з яких 72 особи підтримали чинного президента.

До слова, рік тому у лютому 2018 року президент України заявив, що не програв ще у своєму житті жодної виборчої кампанії.

«Я точно, 100% буду брати участь у президентських виборах як виборець. Точно буду голосувати. Буду голосувати в Україні, у Києві. Можу назвати адресу виборчої дільниці. Це буде Будинок офіцерів. Я підкреслюю, що після виборів я точно буду жити в Україні в будь-якій ролі. Я абсолютно не байдужий до України», - заявив тоді Петро Порошенко.



