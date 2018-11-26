На Банкову стягнули силовиків



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Під стінами Адміністрації президента чергують поліція, Нацгвардія та рятувальники

До Адміністрації президента України стягнули кілька десятків силовиків та правоохоронців.

Так, під стінами відомства, яке розташоване на вулиці Банковій в центрі Києва, зараз чергують співробітники Нацполіції, Нацгвардії та пожежники.

Ще близько десятка автобусів з правоохоронцям розміщені вздовж вулиці Банкової.

Як відомо, одна з українських націоналістичних громадських організацій заявила про намір провести акцію протесту під стінами Адміністрації президента.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

Джерело: УНН