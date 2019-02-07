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    На блокпостах окупантів за день померли дві людини

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    <p>Черговий смертельний випадок зафіксований у пункті пропуску на Донбасі</p> - На блокпостах окупантів за день померли дві людини

    Черговий смертельний випадок зафіксований у пункті пропуску на Донбасі

    Завкафедрою медуніверситету з окупованого Донецька хотів потрапити на територію України, не підконтрольну бойовикам

    У пунктах пропуску бойовиків на Донбасі за день зафіксовано два випадки смерті цивільних. Про це в четвер, 7 лютого, повідомляє сайт «Горлівська мозаїка». 

    Зазначено, що близько 12:00 на КПП Олександрівка помер 75-річний професор медуніверситету Юрій Крюк. За попередніми даними, смерть настала внаслідок серцевого нападу. 

    Повідомляється, що професор не стояв у черзі. Він відразу під'їхав до шлагбауму, оскільки їхав з хворою дружиною, і був пропущений до вікна реєстрації. 

    «Вийшовши з машини, чоловікові стало погано і він впав. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося», - пише видання. 

    Також люди в близькому оточенні професора підтвердили, що смерть настала поблизу КПП Олександрівка. 

    Крім того, перед цим на КПП Майорськ  чоловікові, Дудникову Василю Олексійовичу, 19.10.1956 р. н., який знаходився в черзі в автобусі, стало погано, йому негайно була надана медична допомога, проте врятувати не вдалося.

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