На Буковині колишній військовий погорів на збуті зброї



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Зловмисник продавав ручний кулемет РПК-74 та майже сто набоїв до нього Фото: СБУ

Колишній контрактник однієї з частин ЗСУ намагався продати мешканцю Чернівців зброю та боєприпаси

На Буковині СБУ викрила колишнього військовослужбовця на збуті військових засобів ураження, вивезених із району проведення операції Об’єднаних сил.

Про це 23 вересня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що ексконтрактник однієї з частин Збройних Сил України намагався продати мешканцю Чернівців зброю та боєприпаси.

«Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області під час спроби збуту ручного кулемета РПК-74 та майже ста набоїв до нього», - заявили в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного засобу контролю.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до збуту зброї.

Раніше повідомлялося, що в одному із селищ Станично-Луганського району Луганської області виявлено схрон зі зброєю та боєприпасами.