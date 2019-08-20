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    СБУ знайшла на прифронтовій Луганщині схрон зі зброєю

    • Розсилка
    СБУ знайшла на прифронтовій Луганщині схрон зі зброєю

    Схрон у 2014 році облаштував бойовик, який наразі переховується на окупованій території

    В одному із селищ Станично-Луганського району Луганської області виявлено схрон зі зброєю та боєприпасами. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

    Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, вилучили зі схованки, що знаходилась неподалік лісосмуги, три ручні протитанкові гранатомети, протипіхотну міну МОН-50, два заряди до міномета калібру 120 мм, три гранати РПГ-22.

    Також виявлено дев’ятнадцять корпусів гранат РГД, РГ-42 та Ф1, три запали для ручних гранат, 3240 патронів калібру 5,45 мм та майже сімсот патронів калібру 7,62 мм.

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    СБУ знайшла на прифронтовій Луганщині схрон зі зброєю
    СБУ знайшла на прифронтовій Луганщині схрон зі зброєю
    СБУ знайшла на прифронтовій Луганщині схрон зі зброєю

    За оперативною інформацією, схрон у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку за ст. 260 Кримінального кодексу України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та переховується на тимчасово окупованій території Луганщини.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

     

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