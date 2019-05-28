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    На Буковині СБУ викрила на хабарах інспектора прикордонної служби

    • Розсилка
    На Буковині СБУ викрила на хабарах інспектора прикордонної служби
    Фото: ssu.gov.ua

    Правоохоронці затримали військовослужбовця на центральній вулиці Кельменців під час отримання чергової частини хабара у розмірі $1,2 тис.

    Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів дільничого інспектора військового містечка «Кельменці» Чернівецького прикордонного загону. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що старшина налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від місцевого мешканця за безперешкодне переправлення через держаний кордон з Республікою Молдова поза митними пунктами пропуску лікарських засобів, анаболічних препаратів та спортивного харчування.

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    Правоохоронці затримали військовослужбовця на центральній вулиці Кельменців під час отримання чергової частини хабара у розмірі $1,2 тис.

    У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру.

    Тривають слідчі дії.

    Заходи із викриття інспектора проводилися співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Управління СБ України в Чернівецькій області спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби, Теруправлінням ДБР, розташованим у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

    Нагадаємо, що напередодні викритому СБУ спільно з ДБР та військовою прокуратурою на одержанні хабара у розмірі $1,1 тис. посадовцю цього ж прикордонного загону, який діяв за аналогічною схемою, оголошено про підозру у скоєнні злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжних заходів обом затриманим.

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