На Житомирщині СБУ проведе антитерористичні навчання



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Фото: facebook.com / УСБ України в Житомирській області

Масштабні тренування відбудуться в Житомирі та області в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спецтехніки

У період з 29 по 31 травня 2019 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Житомирській області проведе планові антитерористичні навчання. Про це повідомляє прес-група УСБ України в Житомирській області.

Масштабні тренування відбудуться в Житомирі та області в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки.

У навчаннях візьмуть участь регіональні підрозділи СБ України, Нацполіції, Національної гвардії, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

Служба безпеки України просить жителів та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.