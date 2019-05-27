Експерт розкритикував пропозицію ліквідувати відділ «К» СБУ



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Причиною активізації в СБУ стала заява заступника голови представництва ЄС в Україні Анніки Вайдеманн, яка висловила думку про те, що Служба безпеки України повинна бути позбавлена нинішніх функцій в сфері «економічної і організованої злочинності&ra

Антоняк нагадав, що президент вже призначив першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією Івана Баканова

Експерт з питань національної безпеки Ярослав Антоняк вважає, що вимоги західних експертів до президента Володимира Зеленського посилити боротьбу з корупцією та ліквідувати відповідні спецпідрозділи СБУ є взаємовиключними, оскільки саме відділ «К» у СБУ бореться з корупцією в Україні ефективніше інших структур. Про це повідомив Антоняк на сторінці у Facebook.

Антоняк нагадав, що президент вже призначив першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією Івана Баканова.

«Не встиг зайти в кабінет новий перший заступник голови СБУ Іван Баканов, як «реформатори в черговий раз підняли питання про необхідність проведення в спецслужбі реформи, яка позбавила б її виконання» невластивих функцій.

Причиною активізації стала заява заступника голови представництва ЄС в Україні Анніки Вайдеманн, яка висловила думку про те, що Служба безпеки України повинна бути позбавлена нинішніх функцій в сфері «економічної і організованої злочинності», додавши, що «зазвичай, це невластиві функції для служби безпеки», - зазначив експерт.

Саме ГУ БКОЗ СБУ (відділ «К») безуспішно намагалися ліквідувати протягом останніх п’яти років всі «реформатори». Разом з тим, результати роботи спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією говорять про те, що воно надзвичайно ефективно, а Головне управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю є однією з найсильніших структур української спецслужби, заявив Антоняк.

«Всі ці спроби зазнали краху, в тому числі, завдяки ефективній роботі спецпідрозділу СБУ під керівництвом генерал-полковника Павла Демчина, який пішов у відставку. Високі результати роботи Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю за останні 4 роки відзначили експерти не тільки в Україні , а й за кордоном, зокрема, серед іноземних спецслужб і в Європарламенті», - підкреслив він.

На думку Антоняка, президент Зеленський, очевидно, провівши попередні консультації з фахівцями, для демонстрації прогресу і досягнення результатів у боротьбі з корупцією, прийняв вірне рішення, призначивши на посаду першого заступника голови СБ України - начальника ГУ БКОЗ близького йому Івана Баканова. І відразу отримав неприємний сигнал від бажаючих реформувати СБУ, які наполягають на ліквідації потужного інструменту боротьби з корупцією та оргзлочинністю, який є в руках президента.

«Президенту Зеленському слід звернути увагу, що не тільки українські «грантоїди», але і європейські консультанти лукавлять, кажучи, що боротьба з корупцією і оргзлочинністю - це непритаманна функція для спецслужб західних країн. Окремі спецслужби західних країн не тільки виявляють корупційні злочини і ведуть боротьбу з організованими злочинними групами, а й проводять слідство у таких справах», - заявив він.

На думку Антоняка, критично необхідно зберегти підготовлений кадровий склад і оперативне ядро спецпідрозділів по боротьбі з корупцією СБУ.

«Немає сумнівів, що команді президента доведеться попрацювати з реформою національної спецслужби для її посилення. Однак робити це повинні не «консультанти «і» антикорупціонери «без профільної освіти та досвіду роботи, які вдають із себе фахівцями у цій чутливій темі діяльності спецслужб, а зовсім інші люди і на інших принципах», - заявив експерт.