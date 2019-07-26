На Буковині водій автобуса збив дитину та втік з місця події



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Дівчинку госпіталізували

Водій рейсового автобуса Вижниця-Чернівці допустив наїзд на 12-річну дівчинку, яка переїжджала дорогу на пішохідному переході та поїхав з місця події.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Чернівецькій області.

Патрульні оперативно прибули на місце події, надали допомогу дівчинці, дочекалися швидку, встановили всі деталі події, передали орієнтування.

Вже за деякий час в м. Чернівці на вулиці Гагаріна, екіпаж помітив транспортний засіб, який підпадав під орієнтування та зупинив його.

Водій підтвердив причетність до події.

Дівчинку госпіталізували. В дитини були видимі пошкодження: подряпини, синці та ймовірно травма голови.

Нагадаємо, у Лугинському районі Житомирської області в результаті ДТП вибухнув автомобіль. Чотири людини отримали травми.