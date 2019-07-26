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    На Буковині водій автобуса збив дитину та втік з місця події

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    На Буковині водій автобуса збив дитину та втік з місця події

    Дівчинку госпіталізували

    Водій рейсового автобуса Вижниця-Чернівці допустив наїзд на 12-річну дівчинку, яка переїжджала дорогу на пішохідному переході та поїхав з місця події.

    Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Чернівецькій області.

    Патрульні оперативно прибули на місце події, надали допомогу дівчинці, дочекалися швидку, встановили всі деталі події, передали орієнтування.

    Вже за деякий час в м. Чернівці на вулиці Гагаріна, екіпаж помітив транспортний засіб, який підпадав під орієнтування та зупинив його.

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    На Буковині водій автобуса збив дитину та втік з місця події
    На Буковині водій автобуса збив дитину та втік з місця події
    На Буковині водій автобуса збив дитину та втік з місця події
    На Буковині водій автобуса збив дитину та втік з місця події
    На Буковині водій автобуса збив дитину та втік з місця події

    Водій підтвердив причетність до події.

    Дівчинку госпіталізували. В дитини були видимі пошкодження: подряпини, синці та ймовірно травма голови.

    Нагадаємо, у Лугинському районі Житомирської області в результаті ДТП вибухнув автомобіль. Чотири людини отримали травми.

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