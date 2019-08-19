На Черкащині автобус потрапив у ДТП, троє загиблих



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ДТП трапилась на виїзді із селища Чорнобай Фото: Сектор комунікації поліції Черкаської області

Один пасажир автомобіля та вісім пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості

На Черкащині внаслідок зіткнення автомобіля Daewoo Lanos та рейсового автобуса «Богдан», сполученням «Миргород-Черкаси», загинули водій та два пасажира Daewoo Lanos.

Про це 19 серпня повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

Аварія сталася на виїзді із селища Чорнобай.

Один пасажир автомобіля та вісім пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 17 серпня поблизу села Котюжани на Вінниччині сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус влетів у два автомобілі на узбіччі. Двоє чоловіків загинуло, пасажирку госпіталізовано до реанімації.