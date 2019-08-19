На Вінниччині сталася масштабна ДТП, під час якої загинули люди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія сталася біля села Котюжани

17 серпня поблизу села Котюжани, що у Мурованокуриловецькому районі, сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус влетів у два автомобілі на узбіччі. Двоє чоловіків загинуло, пасажирка госпіталізовано до реанімації.

Аварія сталась близько 5 години ранку.

Слідством попередньо встановлено, що 65-річний водій автомобіля «ВАЗ 2104», житель Шаргородського району, зупинився на проїжджій частині дороги через несправність автомобіля. На допомогу йому зупинився 61-річний водій «Сітроену».

В той час, коли чоловіки чіпляли трос для буксирування авто, в них в‘їхав мікроавтобус «Рено Трафік», за кермом якого знаходився 25-річний житель Рівненської області.

У результаті аварії водії «ВАЗу» та «Сітроен Джампі» загинули на місці події.

63-річна пасажирка «ВАЗ 2104» з травмами різного ступеню важкості доставлена до реанімаційного відділення.

Наразі призначено проведення ряду експертиз. Автомобілі поміщено на арешмайданчик.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Vinbazar