На Черкащині співробітники СБУ спалили три гектари конопель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: прес-центр СБУ

Правоохоронці знищили понад 60 тисяч кущів наркотичної рослини

У Черкаській області співробітники Служби безпеки виявили масштабну плантацію конопель.

Про це 24 вересня повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що насадження наркотичної рослини займало три гектари на території між двома лісосмугами у Чигиринському районі.

«Вартість виявленого канабісу за цінами чорному ринку становить майже чотири мільйони гривень», - заявили в СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці знищили понад 60 тисяч кущів наркотичної рослини.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що біля Краматорська на Донеччині 48-річний місцевий житель вирощував канабіс на дачній ділянці. Правоохоронці встановили, що насіння чоловік придбав в інтернеті по 55 гривень за штуку.