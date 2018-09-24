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    На Черкащині співробітники СБУ спалили три гектари конопель

    • Розсилка
    На Черкащині співробітники СБУ спалили три гектари конопель
    Фото: прес-центр СБУ

    Правоохоронці знищили понад 60 тисяч кущів наркотичної рослини

    У Черкаській області співробітники Служби безпеки виявили масштабну плантацію конопель.

    Про це 24 вересня повідомляє прес-центр СБУ.

    Зазначається, що насадження наркотичної рослини займало три гектари на території між двома лісосмугами у Чигиринському районі.

    «Вартість виявленого канабісу за цінами чорному ринку становить майже чотири мільйони гривень», - заявили в СБУ.

    Повідомляється, що правоохоронці знищили понад 60 тисяч кущів наркотичної рослини.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Раніше повідомлялося, що біля Краматорська на Донеччині 48-річний місцевий житель вирощував канабіс на дачній ділянці. Правоохоронці встановили, що насіння чоловік придбав в інтернеті по 55 гривень за штуку.

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    СБУ кримінал наркотики злочинність Черкащина
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