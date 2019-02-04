На Черкащині ще одна парафія перейшла до ПЦУ



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Незмінним настоятелем церкви є отець Богдан Жигало

Парафія святого мученика Стефана визначилася з переходом з УПЦ (МП) до ПЦУ

У Городищі на Черкащині парафія святого мученика Стефана перейшла до Православної церкви України.

Про це 4 лютого у соцмережі Facebook написав місцевий мешканець Олександр Слепцовский.

«Минулої неділі у парафії святого мученика Стефана – це друга за кількістю вірян парафія у Городищі – відбулися збори, які визначилися з переходом з УПЦ (МП) до ПЦУ. Ця церква, на відміну від Михайлівського храму, який є історичною пам’яткою архітектури, будувалася вже в наші часи. Її незмінним настоятелем і пастирем є отець Богдан Жигало – дослідник церковної історії, священик-волонтер і місіонер. Його пастирське слово користується авторитетом, а до духовних порад люди охоче прислуховуються», - повідомив Слепцовский.

Він підкреслив, що переважна більшість парафіян «без вагань пішли за своїм пастирем».

«Щоправда, частина людей таки залишила збори, не бажаючи погодитися з наведеними доводами та вичерпними відповідями на свої запитання. Але за словами отця Богдана, ці люди склали незрівнянну меншість порівняно з тими, хто проголосував за перехід. Наразі оформлюються всі необхідні протоколи для юридичного оформлення у складі ПЦУ», - додав Слепцовский.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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