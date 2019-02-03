Предстоятеля Православної церкви України офіційно звели на престол



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Епіфаній повноцінно став митрополитом Київським і всієї України Фото: Станіслав Груздєв / Главком

На престол Київської митрополії Епіфанія звели представник вселенського патріарха Варфоломія, митрополит Гальський Еммануїл, митрополит Макарій і митрополит Вінницький і Барський Симеон

У Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

На престол Київської митрополії його звели представник вселенського патріарха Варфоломія, митрополит Гальський Еммануїл, митрополит Макарій, котрий раніше очолював Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ), а також митрополит Вінницький і Барський Симеон, який долучився до творення ПЦУ з боку тих громад, які були у церкві Московського патріархату.

Від моменту інтронізації Епіфаній повноцінно став митрополитом Київським і всієї України.

Після інтронізації Митрополита Епіфанія заплановано перше засідання Священного Синоду Православної церкви України. На Священному Синоді мають остаточно узгодити, затвердити та призначити відповідальні посади та синодальні управління, які діятимуть в подальшому для розвитку єдиної помісної православної церкви.

Під час об’єднавчого собору 15 грудня предстоятелем Православної церкви України обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Джерело: Укрінформ