На Черкащині жорстоко вбили сестру відомого українського письменника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валентина Слабошпицька на презентації книги її брата в Черкасах. У її руках - троянди з рідного обійстя Фото: facebook.com

Причиною вбивства вважають бажання викрасти товар та гроші

Під час пограбування крамниці у селі Мар’янівка на Черкащині злодії жорстоко вбили сестру відомого українського письменника Михайла Слабошпицького – Валентину.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала дружина письменника Світлана Короненко.

За її словами, загибла усе життя пропрацювала у бібліотеці. Останнім часом сестра письменника мала невеличкий магазин у рідному селі. Саме там її і вбили та перетрусили все в хаті. Дружина Слабошпицького припускає, що злодії мабуть, шукали гроші.

«Це фото зроблене наприкінці жовтня минулого року у Черкасах, останнє прижиттєве фото Валентини Слабошпицької, молодшої сестри Михайла Слабошпицького. Тоді вона приїхала з Мар’янівки на презентацію книги спогадів брата «Тіні в дзеркалі«. Привезла червоні, дуже красиві троянди з власного саду. З ними вона тут і стоїть. Дуже пишалася своїм братом. Завжди телефонувала і приїздила за найменшої нагоди», – написала Світлана.

Про вбивство у поліцію повідомили мешканці Мар’янівки, які зайшли в магазин і виявлено там вбиту жінку.

«На місце події негайно було направлено слідчо-оперативну групу. Під час огляду тіла померлої були виявлені явні ознаки насильницької смерті. В той час коли на місці працювали слідчі та експерти, оперативники вже почали відпрацьовувати можливі версії вбивства жінки та осіб, які могли бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення», – повідомили у черкаській поліції.

Підозрюваним у вбивстві виявився раніше судимий житель одного із сіл того ж таки Шполянського району. Причиною вбивства вважають бажання викрасти товар та гроші. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Затримали підозрюваного у Черкасах у той же день.

«Він зізнався у вчиненому. Розповів, що прийшов в магазин з метою заволодіти продуктами харчування та грошовими коштами. Вдарив потерпілу сокирою по голові. Від отриманої травми жінка померла. Зловмисник зібрав продукти харчування та грошові кошти і зник з місця події», – кажуть у поліції.

Затриманому оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, йому світить до 15 років ув’язнення.