  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Чернігівщині попрощалися з 20-річним морпіхом, який загинув на Донбасі

    • Розсилка
    Прощання з Максимом Авдієнком - На Чернігівщині попрощалися з 20-річним морпіхом, який загинув на Донбасі
    Прощання з Максимом Авдієнком

    Жалобна процесія пройшла через живий коридор людей, які віддавали останню шану своєму земляку

    На Чернігівщині сьогодні попрощалися із загиблим у районі проведення операції Об’єднаних сил 20-річним старшим матросом Максимом Авдієнком.

    Як повідомили у Чернігівському обласному військововому комісаріаті, церемонія прощання пройшла у Сновську, звідки родом загиблий. Жалобна процесія пройшла через живий коридор людей, які віддавали останню шану своєму земляку.

    Для вшанування пам’яті загиблого бійця, за рішенням РДА, у Сновському районі 8 вересня оголошено Днем жалоби.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Чернігівщині попрощалися з 20-річним морпіхом, який загинув на Донбасі
    На Чернігівщині попрощалися з 20-річним морпіхом, який загинув на Донбасі
    На Чернігівщині попрощалися з 20-річним морпіхом, який загинув на Донбасі
    На Чернігівщині попрощалися з 20-річним морпіхом, який загинув на Донбасі
    На Чернігівщині попрощалися з 20-річним морпіхом, який загинув на Донбасі

    Раніше, 1 вересня, внаслідок підриву під Світлодарськом поліг наразі невстановлений розвідник 54-го окремого розвідбату ЗСУ. А 5 вересня в бою під Водяним загинув 20-річний морпіх Максим Авдієнко з 36 обрмп ВМС ЗСУ.

    Також сьогодні стало відоме ім’я військовослужбовця ЗС України, який загинув унаслідок бойових дій 7 вересня. У бою під Горлівкою поліг 20-річний Владислав Карпун із Полтавщини.

    ЗСУ Чернігівщина смерть військові ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ