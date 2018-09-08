На Чернігівщині попрощалися з 20-річним морпіхом, який загинув на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прощання з Максимом Авдієнком

Жалобна процесія пройшла через живий коридор людей, які віддавали останню шану своєму земляку

На Чернігівщині сьогодні попрощалися із загиблим у районі проведення операції Об’єднаних сил 20-річним старшим матросом Максимом Авдієнком.

Як повідомили у Чернігівському обласному військововому комісаріаті, церемонія прощання пройшла у Сновську, звідки родом загиблий. Жалобна процесія пройшла через живий коридор людей, які віддавали останню шану своєму земляку.

Для вшанування пам’яті загиблого бійця, за рішенням РДА, у Сновському районі 8 вересня оголошено Днем жалоби.

Раніше, 1 вересня, внаслідок підриву під Світлодарськом поліг наразі невстановлений розвідник 54-го окремого розвідбату ЗСУ. А 5 вересня в бою під Водяним загинув 20-річний морпіх Максим Авдієнко з 36 обрмп ВМС ЗСУ.

Також сьогодні стало відоме ім’я військовослужбовця ЗС України, який загинув унаслідок бойових дій 7 вересня. У бою під Горлівкою поліг 20-річний Владислав Карпун із Полтавщини.