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    На Чернігівщині випробували удосконалений ракетний комплекс «Корсар»

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    На Чернігівщині випробували удосконалений ракетний комплекс «Корсар»
    Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

    Для визначення ефективного розпізнавання цілі та точності її ураження пуски ракет було здійснено як у світлу, так і в темну пору доби

    На Чернігівщині поблизу селища Гончарівське під керівництвом заступника міністра оборони України Олександра Миронюка пройшли типові випробування легкого переносного ракетного комплексу «Корсар» з удосконаленим прицілом, який значно розширює бойові можливості комплексу.

    Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

    «Український ЛПРК «Корсар» (дальність стрільби до 2.5 км) призначений для ураження нерухомих та рухомих броньованих цілей з будь-якими видами і типами броні: танків, бронетранспортерів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей -дотів, вертольотів, безпілотників», - йдеться у повідомленні.

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    На Чернігівщині випробували удосконалений ракетний комплекс «Корсар»
    На Чернігівщині випробували удосконалений ракетний комплекс «Корсар»
    На Чернігівщині випробували удосконалений ракетний комплекс «Корсар»
    На Чернігівщині випробували удосконалений ракетний комплекс «Корсар»
    На Чернігівщині випробували удосконалений ракетний комплекс «Корсар»
    На Чернігівщині випробували удосконалений ракетний комплекс «Корсар»
    Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

    Під час випробувань у взаємодії з ДП «Держ ККБ «Луч» були задіяні бойові розрахунки, які пройшли відповідну підготовку, від командування Сухопутних військ ЗСУ, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та Морської піхоти ВМС. Оператори розрахунків, поряд з теоретичними навичками, відпрацювали практичні пуски ракет.

    Для визначення ефективного розпізнавання цілі та точності її ураження пуски ракет було здійснено як у світлу, так і в темну пору доби.

    Радарна система MFTR210040 фіксує з високою точністю траєкторні параметри ракетних і артилерійських боєприпасів усіх калібрів, а також літаків і БпЛА і записує всі траєкторні параметри об’єкту та може відтворити їх у будь-якій конкретній точці польоту. Максимальна дальність супроводження об’єктів залежно від метеоумов - до 250 км.

    ЗСУ Міноборони військові навчання ВМС
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