На Чернігівщині випробували удосконалений ракетний комплекс «Корсар»



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Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Для визначення ефективного розпізнавання цілі та точності її ураження пуски ракет було здійснено як у світлу, так і в темну пору доби

На Чернігівщині поблизу селища Гончарівське під керівництвом заступника міністра оборони України Олександра Миронюка пройшли типові випробування легкого переносного ракетного комплексу «Корсар» з удосконаленим прицілом, який значно розширює бойові можливості комплексу.