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    На Чернігівщині восьмеро людей госпіталізували з підозрою на сальмонельоз

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    На Чернігівщині восьмеро людей госпіталізували з підозрою на сальмонельоз

    Наймолодшому постраждалому 3 роки, найстаршому — 73

    Після поминального обіду у Варвинському районі Чернігівщини госпіталізували вісьмох людей, зокрема одну дитину.

    Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Чернігівської облдержадміністрації.

    Всі хворі перебувають у стані середньої тяжкості, їх госпіталізували до інфекційних відділень Варвинської та Прилуцької центральних районних лікарень.

    Наймолодшому постраждалому 3 роки, найстаршому — 73.

    Остаточний діагноз буде встановлено лабораторно.

    Раніше повідомлялося, що у готелі в Пустомитівському районі Львівської області отруїлися 27 людей, з яких 1 дорослий.

    Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок отруєння шаурмою в Києві зросла до 93.

     

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