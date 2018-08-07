На Чернігівщині восьмеро людей госпіталізували з підозрою на сальмонельоз



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Наймолодшому постраждалому 3 роки, найстаршому — 73

Після поминального обіду у Варвинському районі Чернігівщини госпіталізували вісьмох людей, зокрема одну дитину.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Чернігівської облдержадміністрації.

Всі хворі перебувають у стані середньої тяжкості, їх госпіталізували до інфекційних відділень Варвинської та Прилуцької центральних районних лікарень.

Наймолодшому постраждалому 3 роки, найстаршому — 73.

Остаточний діагноз буде встановлено лабораторно.

Раніше повідомлялося, що у готелі в Пустомитівському районі Львівської області отруїлися 27 людей, з яких 1 дорослий.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок отруєння шаурмою в Києві зросла до 93.