На Чернігівщині восьмеро людей госпіталізували з підозрою на сальмонельоз
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Наймолодшому постраждалому 3 роки, найстаршому — 73
Після поминального обіду у Варвинському районі Чернігівщини госпіталізували вісьмох людей, зокрема одну дитину.
Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Чернігівської облдержадміністрації.
Всі хворі перебувають у стані середньої тяжкості, їх госпіталізували до інфекційних відділень Варвинської та Прилуцької центральних районних лікарень.
Наймолодшому постраждалому 3 роки, найстаршому — 73.
Остаточний діагноз буде встановлено лабораторно.
Раніше повідомлялося, що у готелі в Пустомитівському районі Львівської області отруїлися 27 людей, з яких 1 дорослий.
Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок отруєння шаурмою в Києві зросла до 93.