Кількість отруєних шаурмою в Києві зросла до 93



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У всі торгові точки неякісні продукти поставляв один суб'єкт господарювання

Кількість випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію пов'язану із вживанням шаурми у Києві становить 93. Про це інформує Держпродспоживслужба, посилаючись на оперативні дані свого управління в Києві та Київського міського лабораторного центру.

Основні випадки фіксувалися в таких районах: м. Дарниця, «Річковий Порт» на Поштовій площі у Подільскому районі, м. Харківська, м. Лісова, проспект Оболонський, 20-А.

У всі торгові точки неякісні продукти поставляв один суб'єкт господарювання, що здійснював реалізацію шаурми. На сьогодні його діяльність припинена.

У зв’язку із масовим отруєнням і задля попередження випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві проводить моніторинг всіх торгових точок продажу вуличної їжі із залученням спеціалістів Державної служби праці України, Головного управління Національної поліції, Управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

При виявленні порушень санітарних правил і норм будуть вживатися заходи реагування та порушуватися кримінальні провадження, сказано у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 серпня кількість постраждалих від отруєння шаурмою в Києві зросла до 70 осіб, серед яких - 10 дітей.

Раніше повідомлялося, що у Києві госпіталізували до лікарень понад 30 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми.

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей.