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    Отруєння у готелі на Львівщині: в лікарні вже 26 дітей та один дорослий

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    Готель &laquo;Джем Раковець&raquo; у с. Раковець Пустомитівського району на Львівщині - Отруєння у готелі на Львівщині: в лікарні вже 26 дітей та один дорослий
    Фото з відкритих джерел
    Готель «Джем Раковець» у с. Раковець Пустомитівського району на Львівщині

    Відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил боротьби з епідеміями»

    Кількість людей, які отруїлися у готелі «Джем Раковець» у Пустомитівському районі Львівської області зросла до 27.

    Про це повідомляє поліція області.

    За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил боротьби з епідеміями».

    Загалом у лікарні перебувають 27 людей, майже всі вони — діти віком від 10 до 17 років, а також один дорослий.

    Спочатку повідомлялося про те, що з отруєнням госпіталізували 17 людей.

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