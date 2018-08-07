Отруєння у готелі на Львівщині: в лікарні вже 26 дітей та один дорослий
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Фото з відкритих джерел
Готель «Джем Раковець» у с. Раковець Пустомитівського району на Львівщині
Відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил боротьби з епідеміями»
Кількість людей, які отруїлися у готелі «Джем Раковець» у Пустомитівському районі Львівської області зросла до 27.
Про це повідомляє поліція області.
За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил боротьби з епідеміями».
Загалом у лікарні перебувають 27 людей, майже всі вони — діти віком від 10 до 17 років, а також один дорослий.
Спочатку повідомлялося про те, що з отруєнням госпіталізували 17 людей.