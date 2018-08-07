Отруєння у готелі на Львівщині: в лікарні вже 26 дітей та один дорослий



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Фото з відкритих джерел Готель «Джем Раковець» у с. Раковець Пустомитівського району на Львівщині

Відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил боротьби з епідеміями»

Кількість людей, які отруїлися у готелі «Джем Раковець» у Пустомитівському районі Львівської області зросла до 27.

Про це повідомляє поліція області.

За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил боротьби з епідеміями».

Загалом у лікарні перебувають 27 людей, майже всі вони — діти віком від 10 до 17 років, а також один дорослий.

Спочатку повідомлялося про те, що з отруєнням госпіталізували 17 людей.