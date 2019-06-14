На дачі у Херсонській області поліція виявила схованку з вибухівкою



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Працівники Каховського відділу поліції провели обшук у дачному будинку 43-річного жителя Іванівського району, який перебуває в СІЗО за скоєння крадіжок

У Херсонській області в підвалі виявили схованку зі зброєю та боєприпасами, повідомляє місцеве управління Нацполіції в п'ятницю, 14 червня.

Зазначається, що було виявлено понад 200 патронів до пістолета й автомата, дві гранати РГД-5, три запали до них, 19 тротилових шашок вагою по 400 г, 10 запалів до них, а також пістолет.

«Власник домоволодіння виявився раніше судимим за крадіжки, незаконні заволодіння автотранспортом та наркозлочини. Він пояснив, що зброю знайшов. Наразі вилучене направлено на експертизу. Встановлюється походження зброї та боєприпасів, мета їхнього зберігання, відпрацьовуються зв'язки чоловіка», - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст. 263 КК України).

Раніше повідомлялося, що у квартирі на Печерську киянин зберігав арсенал зброї та боєприпасів. Слідчі Печерського управління поліції під час санкціонованого обшуку у квартирі головного бухгалтера, яка підозрюється у фінансових махінаціях, помітили, що чоловік правопорушниці викинув із вікна сумку на балкон квартири поверхом нижче.

«Правоохоронці прийняли рішення провести у помешканні сусідів невідкладний обшук, аби перевірити вміст сумки. У результаті процесуальної дії поліцейські вилучили два корпуси гранати Ф-1, три корпуси гранати РГД-5, чотири запали, три димові шашки, чотири магазини до автоматичної зброї, два магазини до пістолета Макарова та понад 190 набоїв», - повідомили в поліції.