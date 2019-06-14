У квартирі на Печерську киянин зберігав арсенал зброї та боєприпасів (фото)



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У сумці виявлено понад 190 набоїв Фото: Нацполіція

Під час обшуку чоловік викинув з вікна сумку зі зброєю

Столичні правоохоронці вилучили у киянина арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Слідчі Печерського управління поліції під час санкціонованого обшуку у квартирі головного бухгалтера, яка підозрюється у фінансових махінаціях, помітили, що чоловік правопорушниці викинув із вікна сумку на балкон квартири поверхом нижче.

«Правоохоронці прийняли рішення провести у помешканні сусідів невідкладний обшук, аби перевірити вміст сумки. У результаті процесуальної дії поліцейські вилучили два корпуси гранати Ф-1, три корпуси гранати РГД-5, чотири запали, три димові шашки, чотири магазини до автоматичної зброї, два магазини до пістолета Макарова та понад 190 набоїв», - повідомили в поліції.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці правоохоронці виявили схрон боєприпасів та вибухівки.