На Дніпропетровщині бойовика «ДНР» засудили до довічного ув'язнення

Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві та замаху на вбивство

Суд визнав виним за шістьма статтями кримінального кодексу чоловіка, який брав участь у терористичній організації «ДНР». Йому обрано покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області. Зазначаеться, що чоловік вже був судимий. Після



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Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві та замаху на вбивство

Суд визнав виним за шістьма статтями кримінального кодексу чоловіка, який брав участь у терористичній організації «ДНР». Йому обрано покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначаеться, що чоловік вже був судимий. Після звільнення з місць позбавлення волі він приєднався до терористичної організації «ДНР».

Встановленно, що у грудні цього року чоловік, виконуючи дивесрсійно-розвідувальне завдання у Донецькій області незаконно заволодів автомобілем місцевого жителя, після чого застрелив власника авто та його дружину.

«Повертаючись на територію, підконтрольну так званій «ДНР», обвинувачений зустрів патруль Державної прикордонної Служби України. Під час перевірки документів підсудний здійснив чотири постріли у голову прикордонника з пістолету Макарова. Зловмисник виконав усі дії, направлені на вбивство військовослужбовця, проте останньому була вчасно надана медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці зафіксували факт зберігання та передачі терористам зброї та боєприпасів.

Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві; закінченому замаху на вбивство військовослужбовця; створенні терористичної організації; незаконному заволодінні транспортним засобом; незаконному придбання, носінні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

«Суд погодився з позицією обвинувачення, яке підтримувалось прокуратурою Дніпропетровської області, та призначив зловмиснику покарання у вигляді довічного позбавлення волі», — повідомили в прокуратурі.