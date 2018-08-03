В Бердянську попрощалися з вбитим ветераном АТО Олешком (фото, відео)



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Фото: Цензор.НЕТ

Олешко був учасником АТО в 2014-2015 роках у складі батальйону спеціального призначення «Донбас»

В Бердянську Запорізької області 2 серпня відбулося прощання з Віталієм Олешком, якого вбили двома пострілами в спину на очах дружини і друга.

Олешка поховали на міському кладовищі Бердянська. У нього залишилися дружина і дочка.

Олешко був учасником АТО в 2014-2015 роках у складі батальйону спеціального призначення «Донбас», командиром відділення 1-го взводу 2-ї роти. Захищав Попасну, Лисичанськ, пройшов бої за Іловайськ, півроку був у полоні, звільнений у лютому 2015 року.

Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Активіст міської організації ветеранів АТО, один із засновників Громадського формування охорони громадського порядку «Громадський дозор».

Нагадаємо, друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. Чотирьом вже повідомлено про підозру.

Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.