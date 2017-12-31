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    На Дніпропетровщині похоронили бійця АТО Андрія Товкача

    З бійцем 25-ї ОПДБр Андрієм Товкачем попрощалися на Дніпропетровщині
    29 грудня в селищі Широке Дніпропетровської області відбулося прощання зі старшим солдатом, гранатометником 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Андрієм Віталійовичем Товкачем, 1978 року народження. Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Воїн загинув 26 грудня в районі шахти «Бутівка» внаслідок кульового поранення, завданого ворожим
    • Сьогодні, 17:24
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    Андрій Товкач
    Андрій Товкач

    З бійцем 25-ї ОПДБр Андрієм Товкачем попрощалися на Дніпропетровщині

    29 грудня в селищі Широке Дніпропетровської області відбулося прощання зі старшим солдатом, гранатометником 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Андрієм Віталійовичем Товкачем, 1978 року народження. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

    Воїн загинув 26 грудня в районі шахти «Бутівка» внаслідок кульового поранення, завданого ворожим снайпером.

    Як дізналася «Новинарня», Андрій Віталійович Товкач народився 3 квітня 1978 року в Росії. З дитинства мешкав у смт Широке Дніпропетровської області. Здобув фах тракториста.

    Був мобілізований до лав Збройних сил України в 2015 році, служив у 1-му протитанковому артилерійському дивізіоні 93-ї окремої механізованої бригади. Після демобілізації працював у Дніпрі, в «АТБ-маркеті».

    2016 року повернувся до ЗСУ, служив на посаді водія-номера обслуги 138-ї зенітної ракетної бригади (зрбр, в/ч А4608). Влітку 2017 року підписав контракт на службу у 25-й повітряно-десантній бригаді.

    Залишились батько, цивільна дружина та дві доньки, брат і сестра.

    Як повідомляв речник Міноборони з питань АТО, один український військовий 26 грудня загинув опівдні від смертельного вогнепального поранення під час обстрілу зі стрілецької зброї опорного пункту шахта «Бутівка», що під Авдіївкою в Донецькій області.

    За попередніми даними, загиблий 26 грудня став 25-ю бойовою втратою ЗСУ в грудні 2017 року. Ще один військовий загинув 29 грудня.

    Максим Ліпка, про смерть якого 26 грудня в зоні АТО повідомлялося раніше, відповідно, «небойова втрата».

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