На Кіровоградщині поховали офіцера Максима Ліпку, який загинув на шахті «Бутівка»

Ліпка був командиром батареї 40 окремої артилерійської бригади

У п’ятницю, 29 грудня, молодший лейтенант Максим Васильович Ліпка, 2 березня 1992 року народження, уродженець села Рівне Новоукраїнського району, був похований у рідному селі. Про це повідомили «Новинарні» в Кіровоградському обласному військовому комісаріаті. В ОВК зазначили, що Максим був командиром батареї 40 окремої



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Максим Ліпка

Ліпка був командиром батареї 40 окремої артилерійської бригади

У п’ятницю, 29 грудня, молодший лейтенант Максим Васильович Ліпка, 2 березня 1992 року народження, уродженець села Рівне Новоукраїнського району, був похований у рідному селі. Про це повідомили «Новинарні» в Кіровоградському обласному військовому комісаріаті.

В ОВК зазначили, що Максим був командиром батареї 40 окремої артилерійської бригади оперативного командування «Південь» (постійний пункт дислокації — місто Первомайськ Миколаївської області).

Залишились мама й дружина Євгенія.

На сторінці десантника Макса Ліпки у Facebook зазначено, що він закінчив школу в селі Рівне, навчався у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, жив також у Кропивницькому (прописаний у с. Рівне).

Як повідомляв речник Міноборони з питань АТО, український військовий 26 грудня загинув опівдні від смертельного вогнепального поранення під час обстрілу зі стрілецької зброї опорного пункту шахта «Бутівка», що під Авдіївкою в Донецькій області.

За попередніми даними, Максим Липка став 25-ю бойовою втратою ЗСУ в грудні 2017 року. 26-й військовий, що загинув 29 грудня, наразі не названий.